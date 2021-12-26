Песни народов мира в исполнении Государственного хора Калмыкии

Со сцены республиканского ГКЗ сегодня прозвучали лучшие композиции в исполнении прославленного коллектива. Мероприятие было приурочено к Году культурного наследия народов России.

Государственный хор Калмыкии им. А. О-Г. Цебекова существует уже 30 лет. За это время коллектив завоевал любовь поклонников музыкального искусства далеко за пределами республики, собрал большое количество наград в области хорового исполнительского мастерства, получил признание в профессиональных кругах. И продолжает двигаться вперед, достигая все новых вершин. О планах творческого коллектива нам рассказала его художественный руководитель и главный дирижер - Ольга Сердюкова