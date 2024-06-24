Шафран Тепшинов попрощался с коллективом администрации Элисты

Сегодня его полномочия на этом посту досрочно прекращены. Заявление об уходе в связи с переходом на другую работу он подал накануне.

Теперь полномочия сити-менеджера столицы будет исполнять Алдар Лиджиков, экс - глава Яшалтинского района Калмыкии. Его кандидатура единогласно одобрена депутатами на 48-ом внеочередном заседании Городского собрания.

Добавим, что Алдару Лиджикову 31 год. Он возглавлял Яшалтинский район с июля 2022 года. Был секретарем местного отделения партии Единая Россия.