Часть Элисты из-за аварии на водоводе сегодня осталась без воды

Утечку на водоводе на пересечении улиц Партизанская-Буденного. устраняют специалисты ресурсоснабжающего предприятия. Как стало известно, сейчас без воды остаются ориентировочно 1200 человек.



Прекращена подача воды на улицу Партизанская и прилегающую застройку, в том числе многоквартирные дома 1 микрорайона, переулка Школьный, улицы Кирова и прилегающие к ней.



В водоканале заверили, что на период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды водовозами.