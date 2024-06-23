25 июня, 13:31
Часть Элисты из-за аварии на водоводе сегодня осталась без воды
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Утечку на водоводе на пересечении улиц Партизанская-Буденного. устраняют специалисты ресурсоснабжающего предприятия. Как стало известно, сейчас без воды остаются ориентировочно 1200 человек.
Утечку на водоводе на пересечении улиц Партизанская-Буденного. устраняют специалисты ресурсоснабжающего предприятия. Как стало известно, сейчас без воды остаются ориентировочно 1200 человек.
Прекращена подача воды на улицу Партизанская и прилегающую застройку, в том числе многоквартирные дома 1 микрорайона, переулка Школьный, улицы Кирова и прилегающие к ней.
В водоканале заверили, что на период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды водовозами.