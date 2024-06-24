В поселке Оргакин Ики – Бурульского района продолжается капремонт местной школы

Здание построено еще в 88 году и с тех пор не обновлялось. Поэтому для местных жителей это долгожданное событие. Все необходимые стройматериалы на объект уже доставлены. Рабочие уже отремонтировали кровлю.

Сейчас бригада приступила к отделке стен в учебных классах. Сдать объект планируется в начале августа. Задержек не предвидится. Поскольку, к сегодняшнему дню готовность работ составляет около 90%.