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25 июня, 15:17
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В поселке Оргакин Ики – Бурульского района продолжается капремонт местной школы

В поселке Оргакин Ики – Бурульского района продолжается капремонт местной школы

Здание построено еще в 88 году и с тех пор не обновлялось. Поэтому для местных жителей это долгожданное событие. Все необходимые стройматериалы на объект уже доставлены. Рабочие уже отремонтировали кровлю.

Сейчас бригада приступила к отделке стен в учебных классах. Сдать объект планируется в начале августа. Задержек не предвидится. Поскольку, к сегодняшнему дню готовность работ составляет около 90%.

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