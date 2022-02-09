Шафран Тепшинов назначен Сити-менеджером Элисты

Нового главу администрации калмыцкой столицы выбрали сегодня на внеочередном заседании депутаты городского собрания.

Напомним, претендентов на этот пост было трое. Все они – представители городской администрации.

Согласно процедуре, вначале – каждый из них представил на суд народных избранников свою программу социально-экономического развития калмыцкой столицы. После этого – голосование, итоги которого огласил председатель городского собрания Николай Орзаев.

Ранее Шафран Тепшинов занимал пост заместителя главы администрации Элисты. В этой должности его утвердили в ноябре прошлого года.