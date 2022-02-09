11 марта, 12:15
 -1 °C
132,96
120,38
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 марта, 13:38
Новости

Шафран Тепшинов назначен Сити-менеджером Элисты

Шафран Тепшинов назначен Сити-менеджером Элисты

 

Нового главу администрации калмыцкой столицы выбрали сегодня на внеочередном заседании депутаты городского собрания.

Напомним, претендентов на этот пост было трое. Все они – представители городской администрации.

Согласно процедуре, вначале – каждый из них представил на суд народных избранников свою программу социально-экономического развития калмыцкой столицы. После этого – голосование, итоги которого огласил председатель городского собрания Николай Орзаев.

Ранее Шафран Тепшинов занимал пост заместителя главы администрации Элисты. В этой должности его утвердили в ноябре прошлого года.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия