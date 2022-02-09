11 марта, 13:38
Шафран Тепшинов назначен Сити-менеджером Элисты
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Нового главу администрации калмыцкой столицы выбрали сегодня на внеочередном заседании депутаты городского собрания.
Напомним, претендентов на этот пост было трое. Все они – представители городской администрации.
Согласно процедуре, вначале – каждый из них представил на суд народных избранников свою программу социально-экономического развития калмыцкой столицы. После этого – голосование, итоги которого огласил председатель городского собрания Николай Орзаев.
Ранее Шафран Тепшинов занимал пост заместителя главы администрации Элисты. В этой должности его утвердили в ноябре прошлого года.