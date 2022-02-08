Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части страны продлён до 20 марта

Это касается воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Об этом сообщает официальный сайт Росавиации.

Для организации перевозки пассажиров рекомендуем использовать альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.