Сезон работы поездов по маршруту "Элиста-Краснодар-Анапа" подошел к концу

Напомним, что с 21 апреля по 17 сентября нынешнего года железнодорожный транспорт раз в неделю осуществлял перевозку пассажиров по рейсу "Элиста-Краснодар-Анапа".



Как сообщает Министерство строительства транспорта и дорожного хозяйства республики, этот путь оказался очень востребован среди жителей Калмыкии, а также Ставропольского и Краснодарского краев - за все время маршрутом воспользовались 4721 раз.



Данное железнодорожное сообщение вновь начнет свою работу летом 2023 года.



Фото из телеграм-канала Минстроя РК.