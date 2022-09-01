Сезон работы поездов по маршруту "Элиста-Краснодар-Анапа" подошел к концу
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Напомним, что с 21 апреля по 17 сентября нынешнего года железнодорожный транспорт раз в неделю осуществлял перевозку пассажиров по рейсу "Элиста-Краснодар-Анапа".
Напомним, что с 21 апреля по 17 сентября нынешнего года железнодорожный транспорт раз в неделю осуществлял перевозку пассажиров по рейсу "Элиста-Краснодар-Анапа".
Как сообщает Министерство строительства транспорта и дорожного хозяйства республики, этот путь оказался очень востребован среди жителей Калмыкии, а также Ставропольского и Краснодарского краев - за все время маршрутом воспользовались 4721 раз.
Данное железнодорожное сообщение вновь начнет свою работу летом 2023 года.
Фото из телеграм-канала Минстроя РК.