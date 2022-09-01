22 сентября, 11:01
 19 °C
60,21
60,87
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 сентября, 11:53
НовостиСобытие

Сезон работы поездов по маршруту "Элиста-Краснодар-Анапа" подошел к концу

Сезон работы поездов по маршруту "Элиста-Краснодар-Анапа" подошел к концу

Напомним, что с 21 апреля по 17 сентября нынешнего года железнодорожный транспорт раз в неделю осуществлял перевозку пассажиров по рейсу "Элиста-Краснодар-Анапа".

Как сообщает Министерство строительства транспорта и дорожного хозяйства республики, этот путь оказался очень востребован среди жителей Калмыкии, а также Ставропольского и Краснодарского краев - за все время маршрутом воспользовались 4721 раз.

Данное железнодорожное сообщение вновь начнет свою работу летом 2023 года.

Фото из телеграм-канала Минстроя РК.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия