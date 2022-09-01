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22 сентября, 11:21
НовостиПроисшествия

С начала купального сезона в республике уже утонуло 5 человек

С начала купального сезона в республике уже утонуло 5 человек

По данным специалистов ГИМС МЧС Калмыкии, основными причинами гибели людей являются личная недисциплинированность и игнорирование правил безопасного поведения на воде. Так, в рамках профилактической работы на водных объектах спасатели провели патрулирование на реке Волга в поселке Цаган-Аман.

В ходе профилактических рейдов на водных объектах инспекторы проверяют наличие удостоверений на право управления маломерными судами, своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования.

Спасатели напомнили о том, что документы должны быть предоставлены сотрудникам ГИМС МЧС в любую минуту и оставлять их на берегу недопустимо. За нарушение предусматривается административная ответственность.

Фото из телеграм-аккаунта МЧС Калмыкии.

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