С начала купального сезона в республике уже утонуло 5 человек

По данным специалистов ГИМС МЧС Калмыкии, основными причинами гибели людей являются личная недисциплинированность и игнорирование правил безопасного поведения на воде. Так, в рамках профилактической работы на водных объектах спасатели провели патрулирование на реке Волга в поселке Цаган-Аман.



В ходе профилактических рейдов на водных объектах инспекторы проверяют наличие удостоверений на право управления маломерными судами, своевременное техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров в пути следования.



Спасатели напомнили о том, что документы должны быть предоставлены сотрудникам ГИМС МЧС в любую минуту и оставлять их на берегу недопустимо. За нарушение предусматривается административная ответственность.



Фото из телеграм-аккаунта МЧС Калмыкии.