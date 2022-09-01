Наблюдение в дикой природе и знакомство с поведением водоплавающих и околоводных птиц озера Маныч-Гудило стало популярным видом выездных экскурсий у школьников

Гостями на орнитологическом участке озера Маныч-Гудило заповедника "Черные земли" стали юные экологи, а это учащиеся 10-11 классов из Ставропольского края, побывавшие с выездной экскурсией. Ребятам узнали о видовом составе орнитофауны, образе жизни, питании, повадках птиц. С берега через бинокли и зрительную трубу школьники смогли понаблюдать за птицами – пеликанами, бакланами, лебедями, разного вида цаплями, речными и нырковыми утками. В небе парили коршуны, канюки и луни. Новые знания о дикой природе Кумо-Манычской впадины и ее обитателях станут для учащихся открытием и яркими впечатлениями.



Фото из телеграм-канала Заповедника "Черные земли".