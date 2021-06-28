День явления иконы Божией Матери в Казани празднуют в Калмыкии

Святыню еще накануне установили в центральной части кафедрального собора. Напомним, она была передана при освещение главного православного храма в Элисте Святейшим Патриархом Алексием Вторым в конце 90-тых. Новый собор тогда назвали в честь иконы Божьей Матери - Казанским.

Священнослужители освятили коливо в честь праздника, пропели Величание Пресвятой Богородице. Протоиерей Алексей Грищенко поведал предания о чудесном явление иконы. Во время сильного пожара в Казани, девочка по имени Матрона, видит необычный сон. Пресвятая Дева сообщает ей о место нахождение иконы, спрятанной жителями города. Удивительно то, что ее обнаружат неповрежденной, более того, излучающей яркий свет. Позже на этом месте был возведен монастырь. А 4 ноября – еще один праздник в ее честь. Икона Казанской Божьей Матери помогла народному ополчению князя Минина и Пожарского в победе над врагом.