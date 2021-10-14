Сертификат о вакцинации потребуется при покупке билетов на самолет или поезд

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев рассказал о законопроекте по использованию QR-кодов на транспорте.

Для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг.

Министр транспорта подчеркнул, что проверка QR-кодов не должна создавать неудобств для пассажиров. Уже ведется работа с перевозчиками по внедрению технологических решений.