Сертификат о вакцинации потребуется при покупке билетов на самолет или поезд
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Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев рассказал о законопроекте по использованию QR-кодов на транспорте.
Для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг.
Министр транспорта подчеркнул, что проверка QR-кодов не должна создавать неудобств для пассажиров. Уже ведется работа с перевозчиками по внедрению технологических решений.