Правительство предложило внести изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

С 1 февраля 2022 года сертификат о вакцинации от COVID-19 будет содержать данные о прививке, перенесенной болезни или медицинском отводе. Ранее выданные документы обновятся автоматически.

Организаторы массовых мероприятий и объекты торговли должны ввести вход по медицинским документам. Примечательно, что мера не касается аптек, магазинов продовольствия и товаров первой необходимости, при условии, что посетители будут соблюдать масочно-перчаточный режим.

Те, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг или живет в отдаленных селах и деревнях, смогут получить выписку из электронного сертификата с QR-кодом в МФЦ. Граждане же без сертификата о вакцинации смогут посещать общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста

Срок получения результата ПЦР-теста не должен превышать 24 часов. С согласия граждан результаты будут переданы в государственные информационные системы.

Также, по словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, принятые меры не коснутся детей и подростков до 18 лет.

При этом новые ограничения носят временный характер. Принятые меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Дальнейшие решения о необходимости введения ограничительных мер будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки.