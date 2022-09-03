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5 октября, 12:19
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Серебряная монета, посвященная Зое Космодемьянской

Серебряная монета, посвященная Зое Космодемьянской

Центробанк выпустил в обращение монету номиналом 2 рубля серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Об этом сообщается на сайте банка России

Диаметр монеты - 33 миллиметра, тираж - 3 тысячи штук. Она изготовлена качеством "пруф", боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", а также номинал и дата. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали "Золотая Звезда" на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени.

Фото с сайта Центрального банка РФ.

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