Серебряная монета, посвященная Зое Космодемьянской

Центробанк выпустил в обращение монету номиналом 2 рубля серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Об этом сообщается на сайте банка России



Диаметр монеты - 33 миллиметра, тираж - 3 тысячи штук. Она изготовлена качеством "пруф", боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", а также номинал и дата. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали "Золотая Звезда" на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени.



Фото с сайта Центрального банка РФ.