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5 октября, 12:00
НовостиРелигия

Ровно 26 лет назад, 5 октября был торжественно открыт Хурульный комплекс "Сякюсн-сюме"

Ровно 26 лет назад, 5 октября был торжественно открыт Хурульный комплекс "Сякюсн-сюме"
Он был воздвигнут за 4 года. Было предложено несколько мест. В итоге - нашли территорию в 6 километрах от Элисты. Этот участок в сентябре 1992 года освятил Его Святейшество Далай-Лама XIV во время своего второго визита в Калмыкию.

Сейчас Аршанский хурул, как его называют в народе, стал образовательным центром для монахов. Целых 10 лет, до постройки Золотой обители Будды Шакьямуни, Сякюсн Сюме являлся крупнейшим буддистским храмом республики.
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