Ровно 26 лет назад, 5 октября был торжественно открыт Хурульный комплекс "Сякюсн-сюме"

Он был воздвигнут за 4 года. Было предложено несколько мест. В итоге - нашли территорию в 6 километрах от Элисты. Этот участок в сентябре 1992 года освятил Его Святейшество Далай-Лама XIV во время своего второго визита в Калмыкию.



Сейчас Аршанский хурул, как его называют в народе, стал образовательным центром для монахов. Целых 10 лет, до постройки Золотой обители Будды Шакьямуни, Сякюсн Сюме являлся крупнейшим буддистским храмом республики.