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5 октября, 12:56
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Бухгалтер, повар, медсестра, менеджер маркетплейсов, педагог, тьютор, соцработник и интернет-маркетолог

Бухгалтер, повар, медсестра, менеджер маркетплейсов, педагог, тьютор, соцработник и интернет-маркетолог

Как выяснилось, эти профессии самые популярные среди жителей республики, выбираемые в ходе обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография.

Сейчас около 200 жителей Калмыкии приступили к бесплатному обучению. Из них 88 человек уже получили новые профессиональные компетенции. Жителям региона, желающим сменить сферу деятельности, предоставлена возможность пройти переобучение на новую специальность. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства, специалисты учреждения подберут бесплатные курсы. Также на портале "Работа в России" можно самостоятельно подыскать программу переобучения и пройти ее в онлайн-режиме.

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