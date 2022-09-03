Бухгалтер, повар, медсестра, менеджер маркетплейсов, педагог, тьютор, соцработник и интернет-маркетолог

Как выяснилось, эти профессии самые популярные среди жителей республики, выбираемые в ходе обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография.



Сейчас около 200 жителей Калмыкии приступили к бесплатному обучению. Из них 88 человек уже получили новые профессиональные компетенции. Жителям региона, желающим сменить сферу деятельности, предоставлена возможность пройти переобучение на новую специальность. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства, специалисты учреждения подберут бесплатные курсы. Также на портале "Работа в России" можно самостоятельно подыскать программу переобучения и пройти ее в онлайн-режиме.