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6 мая, 19:05
НовостиСпорт

Серебро в копилке калмыцких гимнасток

Серебро в копилке калмыцких гимнасток

 

 С 5 по 7 мая в Москве проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на «Призы олимпийских чемпионок». Турнир собрал более 900 сильнейших «художниц» из регионов России. Состязания проходят в индивидуальной программе и групповых упражнениях среди Кандидатов и Мастеров спорта.

Степной регион представляют воспитанницы Республиканской спортивной школы олимпийского резерва и Федерации художественной̆ гимнастики Республики Калмыкия.

По итогам первого дня соревнования наша сборная в составе Яны Мальмаковой, Алины Богдановой, Валерии Силаковой, Амуланги Болдановой, Валерии Попенко и Иляны Тараевой заняли 2 место в групповых упражнениях по программе Мастеров спорта.  Вместе со спортсменками на турнире находятся и тренеры - Людмила Гальченко и Кермен Дулахинова.

 

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