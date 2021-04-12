Серебро в копилке калмыцких гимнасток

С 5 по 7 мая в Москве проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на «Призы олимпийских чемпионок». Турнир собрал более 900 сильнейших «художниц» из регионов России. Состязания проходят в индивидуальной программе и групповых упражнениях среди Кандидатов и Мастеров спорта.

Степной регион представляют воспитанницы Республиканской спортивной школы олимпийского резерва и Федерации художественной̆ гимнастики Республики Калмыкия.

По итогам первого дня соревнования наша сборная в составе Яны Мальмаковой, Алины Богдановой, Валерии Силаковой, Амуланги Болдановой, Валерии Попенко и Иляны Тараевой заняли 2 место в групповых упражнениях по программе Мастеров спорта. Вместе со спортсменками на турнире находятся и тренеры - Людмила Гальченко и Кермен Дулахинова.