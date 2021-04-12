10 лет назад – 6 мая был создан Общероссийский народный фронт

Он появился по инициативе Владимира Путина. Президент предложил объединить активных и неравнодушных жителей страны. Главными задачами ОНФ стали: контроль за исполнением указов и поручений Главы государства, борьба с коррупцией, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

В течение этого времени общественники помогали с возвращением жителям Крыма и Севастополя, через волонтерское движение #МыВместе поддерживали в пандемию граждан, создали более трёх десятков социально-значимых проектов. В Калмыкии отделение Народного фронта было создано в октябре 2013 года.