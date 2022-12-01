Сердцу близкая ты, Элиста, я люблю тебя навсегда
Эти строки из знаменитой песни "Элистинский вальс" знают все. Она написана на стихи Народного писателя Калмыкии, драматурга, переводчика Алексея Балакаева. Завтра ему исполнилось бы 95 лет. Вихри элистинского вальса – это история нашей степной столицы! Старшее поколение, вернувшееся из Сибирской ссылки в родные края возрождало город и республику.
Видя, как строится и поднимается столица писатель Алексей Балакаев и композитор Петр Чонкушов написали вальс юности и надежды.
Фото: kalmnlib.ru
9 февраля, 11:31
Сердцу близкая ты, Элиста, я люблю тебя навсегда
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