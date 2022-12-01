9 февраля, 12:05
Борцы из Калмыкии – лучшие на всероссийском турнире под названием "Победа"
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Соревнования по греко-римской борьбе проходили в Москве. Его организовали в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Более 600 спортсменов из разных регионов стали участниками состязаний.
Соревнования по греко-римской борьбе проходили в Москве. Его организовали в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Более 600 спортсменов из разных регионов стали участниками состязаний.
Ребята из Лагани и Артезиана показали хорошие результаты. Арлтан Наранов завоевал серебро, Магомед Мазаков и Владимир Головин – заняли третьи места.
Фото из соцсетей Минспрота Республики Калмыкия: vk.com/minsport.kalmregion