Борцы из Калмыкии – лучшие на всероссийском турнире под названием "Победа"

Соревнования по греко-римской борьбе проходили в Москве. Его организовали в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Более 600 спортсменов из разных регионов стали участниками состязаний.



Ребята из Лагани и Артезиана показали хорошие результаты. Арлтан Наранов завоевал серебро, Магомед Мазаков и Владимир Головин – заняли третьи места.



Фото из соцсетей Минспрота Республики Калмыкия: vk.com/minsport.kalmregion