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9 февраля, 12:05
Новости

Борцы из Калмыкии – лучшие на всероссийском турнире под названием "Победа"

Борцы из Калмыкии – лучшие на всероссийском турнире под названием "Победа"

Соревнования по греко-римской борьбе проходили в Москве. Его организовали в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Более 600 спортсменов из разных регионов стали участниками состязаний.

Ребята из Лагани и Артезиана показали хорошие результаты. Арлтан Наранов завоевал серебро, Магомед Мазаков и Владимир Головин – заняли третьи места.

Фото из соцсетей Минспрота Республики Калмыкия: vk.com/minsport.kalmregion

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