9 февраля, 07:29
Сегодня все желающие могут пройти обследование у зубного врача
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В республиканской стоматологии проведут бесплатную акцию. Она приурочена к Международному Дню стоматолога. Обследование будет проходить с 8 утра до 13 часов.
В республиканской стоматологии проведут бесплатную акцию. Она приурочена к Международному Дню стоматолога. Обследование будет проходить с 8 утра до 13 часов.
Записываться заранее не нужно, приём будет проводиться по живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт.