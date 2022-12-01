Сегодня все желающие могут пройти обследование у зубного врача

В республиканской стоматологии проведут бесплатную акцию. Она приурочена к Международному Дню стоматолога. Обследование будет проходить с 8 утра до 13 часов.



Записываться заранее не нужно, приём будет проводиться по живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт.