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9 февраля, 07:29
Новости

Сегодня все желающие могут пройти обследование у зубного врача

Сегодня все желающие могут пройти обследование у зубного врача

В республиканской стоматологии проведут бесплатную акцию. Она приурочена к Международному Дню стоматолога. Обследование будет проходить с 8 утра до 13 часов.

Записываться заранее не нужно, приём будет проводиться по живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт.

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