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2 ноября, 10:28
Новости

Школа креативных индустрий

Школа креативных индустрий

В рамках федерального проекта "Придумано в России" в Калмыкии открыла двери первая творческая лаборатория. Это структурное подразделение колледжа искусств имени Чонкушова, где каждый учащийся может реализовать свой творческий потенциал в современных студиях.

Республика стала одним из 14 регионов, участвующих в пилотном федеральном проекте по созданию Школы креативных индустрий в различных городах страны. Ребята получат возможность освоить основные этапы производства различных творческих проектов, а также создать свой авторский продукт.

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