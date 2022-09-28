Школа креативных индустрий

В рамках федерального проекта "Придумано в России" в Калмыкии открыла двери первая творческая лаборатория. Это структурное подразделение колледжа искусств имени Чонкушова, где каждый учащийся может реализовать свой творческий потенциал в современных студиях.



Республика стала одним из 14 регионов, участвующих в пилотном федеральном проекте по созданию Школы креативных индустрий в различных городах страны. Ребята получат возможность освоить основные этапы производства различных творческих проектов, а также создать свой авторский продукт.