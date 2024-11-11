Семинар-практикум для педагогов детских садов

Сегодня в Лагани состоялся республиканский семинар-практикум на тему «Этнокультурное воспитание и образование в детском саду». В мероприятии приняли участие более 30 педагогов из районов республики.

В мастер-классах они обсудили различные подходы и методы, способствующие формированию у детей уважения к многообразию культур и традиций.

Эта встреча, по мнению участников, представила хорошую возможность для профессионального роста педагогов и продвижения идеи этнокультурного воспитания среди воспитанников детских садов, что является неотъемлемой частью формирования их личности.

Видео: Официальный канал Администрации Лаганского РМО