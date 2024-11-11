Миллионы в казну страны

За 10 месяцев текущего года Управлением ФССП России по РК перечислено в бюджетную систему Российской Федерации 30 миллионов рублей штрафов, наложенных органами ГАИ.

Неоплаченные штрафы Госавтоинспекции одна из самых распространенных причин возникновения задолженности у любителей высоких скоростей.

Управление федеральной службы судебных приставов Калмыкии напоминает, что перед тем, как штраф будет передан в орган принудительного исполнения, водителю предоставляется достаточное количество времени на его обжалование и оплату. Лучший способ не допустить принудительного взыскания - вовремя отслеживать все штрафы.