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12 ноября, 14:29
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Калмыкия среди регионов-лидеров

Калмыкия среди регионов-лидеров

В частности, в 2024 году в Калмыкии был осуществлён капитальный ремонт шести общеобразовательных организаций, что значительно улучшило условия обучения для более чем 16 тысяч учащихся. Это отметили сегодня на совещании «Единой России» и министерства просвещения РФ. На нем были обсуждены вопросы по программе капитального ремонта, строительства школ и детских садов, итоги программы капитального ремонта образовательных учреждений, а также планы по её расширению на детские сады и техникумы.

По итогам проекта «Новая школа» участники отметили успешные результаты программы капитального ремонта, реализуемые в республиках страны. Калмыкия - среди регионов-лидеров по проекту «Новая школа» Расширение программы на детские сады и техникумы позволит обеспечить качественное образование для ещё большего числа детей и молодежи.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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