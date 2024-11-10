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12 ноября, 09:35
НовостиСпорт

Чемпионат мира по борьбе на поясах проходит в Казани

Чемпионат мира по борьбе на поясах проходит в Казани

В столице Татарстана состоялось торжественное открытие чемпионата мира по борьбе на поясах. В этом престижном спортивном соревновании принимают участие более 500 спортсменов из 35 стран мира.

Среди них мастер спорта по греко-римской борьбе и борьбе на поясах, Леонид Савхаев. Он - призер Кубка мира, призер чемпионата Европы по борьбе на поясах.

На чемпионате мира выступит и Санджи Каруев - заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы, чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион игр БРИКС.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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