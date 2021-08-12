Семь вопросов о калмыцкой свадьбе – главная тема очередного заседания в рамках Лектория

Его проводит интернет-портал "Тодо медиа", ориентированный на возрождение национальных традиций и их популяризацию в молодёжной среде. В этот раз в библиотеке имени Амур-Санана своими знаниями поделился доктор философских наук Баазр Бичеев. О чем рассказал эксперт? В материале Елены Алексенко.

Нерушимый союз двоих. Мужчины и женщины. Как сделать его действительно прочным? По мнению доктора философских наук Баазра Бичеева, ответ на вопрос кроется в соблюдении на свадьбе народных традиций. Именно этой теме была посвящена его лекция.

Поэтому раньше разводы в калмыцких семьях регистрировались крайне редко. При том, что жених и невеста, зачастую, даже не знали друг друга до свадьбы. Что же касается современной статистики, то за девять месяцев текущего года на 885 зарегистрированных в ЗАГСе браков приходится 827 их расторжений. Хотя в современных условиях не все из обрядов можно осуществить, все больше молодых людей стремятся подобрать национальные костюмы на главное в своей жизни торжество. И это, по словам лектора, хороший пример возрождения того, что завещано нам предками. Так считает и педагог Юлия Бембеева. Полученные знания будет использовать в работе.

Большинство обрядов в свадебной традиции связано именно с невестой, так как для своего рода она, как бы, умирает. А в новой семье рождается заново. Именно поэтому там теперь уже замужней женщине дают другое имя.

Большинство среди слушателей лекции – молодые люди. На встречу с ученым многие из них приходят не в первый раз. Они отметили, что подкупает простой и доступный язык, которым Баазр Бичеев делится своими знаниями.

Тонкости свадебных обрядов у калмыков сложно описать в двух словах. Ученый рекомендует выслушать советы старшего поколения, тем более, что в каждом роду есть свои нюансы. И готовиться к торжеству стоит заранее, учитывая, что соблюдать обряды нужно как со стороны невесты, так и со стороны жениха.