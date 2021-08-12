Продолжается масштабный Всероссийский социальный проект Пушкинская Карта

Эта карта позволяет молодым людям бесплатно посещать мероприятия в культурной сфере.

На сегодня уже доступны 8 спектаклей в драматическом театре имени Басангова. В начале октября артисты Национального оркестра провели концерты в рамках программы для студентов медицинского и политехнического колледжей.

Постоянные и временные выставки Национального музея имени Пальмова также открыты для посещения по Пушкинской карте.

Завтра состоится концерт «Степные узоры» Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан». 14 октября – концерт в Волгограде.

В субботу – открытие сезона в Республиканском русском театре. В конце месяца стартует сезон в госфилармонии, в ноябре – в Театре кукол.

Афиша и контакты для приобретения билетов – на сайтах учреждений.