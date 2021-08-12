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11 октября, 18:33
НовостиСельское хозяйство

Сегодня в Элисте чествовали работников АПК

Сегодня в Элисте чествовали работников АПК

Мероприятие приурочено к профессиональному празднику, который труженики села отметили накануне. В нем принял участие Глава региона.

Бату Хасиков вручил заслуженные награды тем, кто занимается нелегким сельским трудом. А на своей странице в соцсетях он отметил, что перемены в сфере давно назрели. Так, переход от экстенсивного к интенсивному развитию отрасли позволит нарастить объемы экспорта, создать новые рабочие места и вносить большой вклад в продовольственную безопасность страны, чтобы наши хозяйства получали больше поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

А еще сегодня поздравили участников Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». Она проходила в Московской области в заочном формате. Калмыкия завоевала 15 медалей: 7 золотых и 8 серебряных.

Сейчас главная задача животноводов основательно подготовиться к зимовке. И чтобы ее провести на должном уровне, необходим прочный запас кормов, подчеркнул в интервью заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Абушинов. Несмотря на то, что сейчас ситуация не такая критическая, как в прошлом году, но все же в сентябре из-за засухи в 4 районах республики был объявлен режим ЧС.

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