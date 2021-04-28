Купить квартиру от застройщика

Как выбрать квартиру в новостройке: на что обратить внимание.

Приобретение жилья – процесс хлопотный и волнительный. Хлопотный, потому что необходимо рассмотреть много вариантов, все обдумать, посетить различные инстанции. Волнительный, потому что до конца никогда нельзя быть уверенным, что сделан правильный выбор. Чтобы обезопасить себя https://tlt-dom.com/search/, покупая квартиру в новостройке, необходимо проверить следующие аспекты:

• Надежность застройщика.

Проверьте на сайте компании комплект документов на ЕИСЖС, наличие актуальной версии проектной декларации. Проверьте реестры недобросовестных застройщиков, не числится ли в них компания, у которой вы решили приобрести квартиру. Посмотрите, не переносились ли сроки строительства объекта.

• Расположение района.

Как правило, крупные жилые комплексы возводят не в центральной части города. Проверьте сколько времени вам придется тратить на дорогу до работы и до учреждений образования. Не каждый родитель решится перевести ребенка в новую школу, новые кружки и секции при переезде в другой микрорайон города.

• Расположение дома.

Далеко ли идти до остановки общественного транспорта, достаточно ли перед домом парковочных мест, есть ли детская площадка и территория для выгула домашних животных. Это важные моменты нашей жизни. Приобретая новое жилье, хочется быть уверенным, что не придется ссориться с соседом из-за парковки, а домашние питомцы не будут гулять на детских площадках.

• Расположение квартиры.

Вид из окна – важный нюанс. Окна во двор или с видом на… Если строится новый квартал, то первое время из окон можно будет наблюдать стройку. Иногда, чтобы сэкономить, застройщики приобретают участки в неперспективных районах. Может так случиться, что вид из окон не изменится никогда. Например, это будет окраина промышленной территории или несанкционированной свалки.

Квартиры от застройщика в Тольятти

Компания «Унистрой» соответствует всем критериям отбора надежного застройщика. Надежность компании оценена экспертами в сфере строительства жилья и подкреплена наградами различных профессиональных рейтингов и конкурсов. В Тольятти компания «Унистрой» возводит жилой комплекс из 14 десятиэтажных кирпичных домов.

Район:

Комплекс расположен в Автозаводском районе – западной части Тольятти на территории 11,4 гектара. Автозаводской граничит с центральным районом города. Всего в жилом комплексе «Южный Бульвар», к 2025 году - дате окончания реализации проекта, будет построено 2 576 квартир.

Дома:

ЖК «Южный Бульвар» — это не только многоквартирные дома, но и обустроенная территория вокруг. В подъездах домов и во дворах установлено видеонаблюдение. Для детей и взрослых обустроены спортивные зоны:

- тренажеры под открытым небом;

- памп – трек;

- игровое поле с трибунами для зрителей.

Есть территории для отдыха:

- зона барбекю с беседками и мангалами;

- игровые площадки для детей разных возрастов;

- площадка для выгула и тренировки собак.

На территории комплекса есть детский сад на 120 мест.

Квартиры:

В ЖК «Южный Бульвар» 2576 квартир, есть несколько типов планировок https://tlt-dom.com/info/novostroiki_tolyatti_s_chistovoi_otdelkoi/. При покупке квартиры в новостройке можно выбрать на какую сторону будут выходить окна. Для удобства будущих новоселов в каждом подъезде обустроены колясочные комнаты. В квартирах с чистовой отделкой установлены металлические двери, выполнено панорамное остекление балконов и лоджий, система отопления – лучевая, установлена система автоматической передачи показаний счетчиков в Сервисную компанию.

Купить квартиру в новостройке в Тольятти – просто. Позвоните в отдел продаж компании «Унистрой»: +7(8482)65-15-02.

*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте https:наш.дом.рф. Настоящее предложение не является публичной офертой.

*На правах рекламы