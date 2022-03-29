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27 апреля, 12:34
НовостиСельское хозяйство

Селообразующие организации получат финансовую поддержку от республики в двойном размере

Селообразующие организации получат финансовую поддержку от республики в двойном размере

Министерство сельского хозяйства Калмыкии ввело новый термин при выдаче всех субсидий — «селообразующая организация». Это организация, которая обеспечивает постоянными рабочими местами большое количество людей в сельских муниципальных образованиях республики.

Максим Менкнасунов в свеом телеграм-канале отмечает: «Для селообразующих организаций применяются повышающие двойные коэффициенты к ставке субсидий. Например, при выдаче субсидий на поддержку племенного животноводства ставка субсидий равняется 2877 рублей на условную голову, а для селообразующих организаций – 5754 рубля.»

В правительстве республики решили поддержать эти организации, чтобы экономически стимулировать хозяйства не сокращать штатную численность сотрудников и стабилизировать их финансовое состояние.

В планах на будущее не только сохранить этот важный инструмент государственной поддержки, но и значительно его усовершенствовать.

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