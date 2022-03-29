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27 апреля, 11:57
Новости

Обновлённому аэропорту в Калмыкии быть

Мминистр по строительству, транспорту, дорожному хозяйству Антон Рубанов сегодня встретился с Гендиректором АО «Аэропорт» Максимом Валерьевичем Петрухиным. Они обсудили дорожную карту по развитию аэропорта, наметили ход дальнейшего взаимодействия.

Министр в своем телеграм-канале ответил, что в ближайшее время ООО «Новапорт Холдинг» приступит к производству ремонтных работ в пассажирском терминале, с улучшением внутренних условий аэропорта.

Обновленный, реконструированный терминал позволит не только жителям региона, но и прилетающим к нам гостям и туристам из других стран и городов ощущать себя более комфортно в воздушной гавани нашей республики.

Необходимое оборудование для обслуживания пассажиров уже приобретено. Со стороны Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК Рубанов обещает обеспечить транспортную доступность аэропорта с городом.

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