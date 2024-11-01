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5 ноября, 11:10
НовостиКриминал

Незаконное хранение наркотиков и пьяное вождение мотоциклиста

Незаконное хранение наркотиков и пьяное вождение мотоциклиста

В ходе рейда сотрудником Госавтоинспекции Лагани был остановлен мотоциклист с признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования отказался, в связи с чем был составлен административный протокол.

Два года назад мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение с назначением наказания в виде лишения свободы на 1 год и лишения права управления транспортными средствами на 3 года. Помимо этого, в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят бумажный сверток с веществом растительного происхождения, которые он сорвал для личного потребления, без цели сбыта. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями.

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