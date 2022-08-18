В Элисте завершился турнир по силовому экстриму "Медведь-2022"
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Прошел он в рамках празднования 157-летия столицы. В соревнованиях приняли участие семь атлетов. Представителем от Калмыкии стал Игорь Ремишевский, остальные же силачи прибыли из Ростовской области.
Прошел он в рамках празднования 157-летия столицы. В соревнованиях приняли участие семь атлетов. Представителем от Калмыкии стал Игорь Ремишевский, остальные же силачи прибыли из Ростовской области.
Спортсмены состязались в пяти упражнениях, среди которых - поднятие бревна весом 90 килограммов, перетаскивание стойки, или «коромысла» весом 220 килограммов и другие, не менее тяжелые задания.
Победителем турнира стал Владислав Адаменко, по прозвищу «Конан».
Фото из аккаунта Администрации г. Элисты.