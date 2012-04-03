Жители Калмыкии теперь могут записаться в лист ожидания для получения прививки от коронавируса

Такая услуга появилась на портале Госуслуг, чтобы все желающие могли пройти вакцинацию. По данным Минздрава, все медучреждения оснащены необходимым холодильным оборудованием для хранения препаратов. Сейчас в республике наблюдается высокий спрос на их получение. Большая партия вакцины «Спутника V» ожидается со дня на день. При этом некоторые дублируют свои заявки, что создает путаницу.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию на портале Госуслуг необходимо войти в личный кабинет. Нажать на вкладку «Защити себя и своих близких!»

Это позволит перейти на страницу с описанием процедуры, информацией о том, кто может привиться и какие есть противопоказания. Внимательно прочитав, переходим к форме регистрации, заполняем, выбираем медучреждение. И тут, при отсутствии доступного времени записи или, например, других проблем с сервисом, можем записаться в лист ожидания. Это позволит оставить свои данные и контакты для того, чтобы в дальнейшем сотрудники медицинской организации смогли связаться с вами по телефону для согласования удобных для прохождения процедуры даты и времени. А вот дублировать свое желание получить прививку не нужно, это создает ненужную суету и неразбериху, отмечают специалисты.

Со дня на день в регионе ожидают поставку 4,5 тысяч доз вакцины Гам-ковид-вак. Как только она будет доставлена в медучреждения, там откроются дополнительные пункты для проведения прививок. А пока в Городской поликлинике продолжается второй этап вакцинирования для тех, кто прошел первый 21 день назад. В основном, это сотрудники медицинских организаций. Так, Элистина Пасугинова рассказывает, что в этот раз пришла получить инъекцию без какого-либо страха. Побочных эффектов за эти три недели она не почувствовала. А вот уверенности в том, что защитила свой организм от коварной инфекции - стало больше.

С ней согласны и другие участники второго этапа вакцинации.

Его прошел в этот день и министр здравоохранения республики Юрий Кикенов. Напомним, что прививка против COVID-19 – одна из главных возможностей, помимо ношения масок, обработки рук антисептиками и соблюдения социальной дистанции, остановить распространение очередной волны заболевания коронавирусом.