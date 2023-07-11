Сельхозтоваропроизводителей Калмыкии предупреждают о том, как защитить поголовье от заболеваний

Одно из них – эмкар. Он может распространиться преимущественно среди крупного рогатого скота. Передача заболевания здоровым, может осуществляться через зараженные корма, подстилку, ранения в коже, а также через насекомых.

Как нам стало известно, чтобы избежать заражения, нужно соблюдать требования зоогигиенических норм, приобретать корма из благополучных территорий, регулярно проводить дезинфекцию мест содержания животных.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия