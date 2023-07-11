13 июля, 11:53
В Культурном центре "Родина" прошла уже полюбившаяся многим горожанам "Семейная среда"
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Элистинцев порадовали выступления народного фольклорного ансамбля "Эрктн", хора «Дети войны» и студии современной хореографии. Свои таланты продемонстрировали и творческие семьи столицы. Горожане познакомились с Зудаевыми.
Как нам стало известно, за большой вклад в развитие народного творчества республики благодарностями были отмечены ветераны народного фольклорного ансамбля "Эрктн" им. Т. Б. Алексеева - Роза Потапова, Борис Очаев и Елизавета Нимгирова.
Фото: Администрация города Элисты