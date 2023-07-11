13 июля, 15:15
 25 °C
99,89
90,63
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 июля, 11:53
Новости

В Культурном центре "Родина" прошла уже полюбившаяся многим горожанам "Семейная среда"

В Культурном центре "Родина" прошла уже полюбившаяся многим горожанам "Семейная среда"

Элистинцев порадовали выступления народного фольклорного ансамбля "Эрктн", хора «Дети войны» и студии современной хореографии. Свои таланты продемонстрировали и творческие семьи столицы. Горожане познакомились с Зудаевыми.

Как нам стало известно, за большой вклад в развитие народного творчества республики благодарностями были отмечены ветераны народного фольклорного ансамбля "Эрктн" им. Т. Б. Алексеева - Роза Потапова, Борис Очаев и Елизавета Нимгирова.

Фото: Администрация города Элисты

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия