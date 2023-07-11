В Городовиковске построят районную поликлинику

В современном здании будут располагаться все подразделения амбулаторно-поликлинического звена. Как нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства, плановая мощность медучреждения будет составлять 200 посещений в смену. Здесь будут получать медицинскую и профилактическую помощь в комфортных условиях около 15 тыс. жителей района.



Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству основания. Объект возводится при содействии Главы Калмыкии и в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранение РК» национального проекта «Здравоохранение».



Фото: Правительство Республики Калмыкия