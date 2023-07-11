13 июля, 17:09
 27 °C
100,68
90,18
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 июля, 14:07
Новости

В Городовиковске построят районную поликлинику

В Городовиковске построят районную поликлинику

В современном здании будут располагаться все подразделения амбулаторно-поликлинического звена. Как нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства, плановая мощность медучреждения будет составлять 200 посещений в смену. Здесь будут получать медицинскую и профилактическую помощь в комфортных условиях около 15 тыс. жителей района.

Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству основания. Объект возводится при содействии Главы Калмыкии и в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранение РК» национального проекта «Здравоохранение».

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия