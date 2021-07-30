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30 августа, 19:00
НовостиПроисшествия

О дорожной обстановке в Республике Калмыкия

О дорожной обстановке в Республике Калмыкия

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 14 ДТП, в которых 1 человек погиб, 17 - получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня сообщили в ГИБДД. Так, 24 августа в 14 часов 15 минут 46-летний житель Чечни за рулем автомашины Мерседес-Бенц на 3 километре трассы «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан» выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-217030», после чего иномарка продолжила движение, съехала с проезжей части и перевернулась. В результате ДТП, водитель Мерседеса от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителю ВАЗ оказана медицинская помощь.

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