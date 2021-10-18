Сейчас в Калмыкии принимают документы для участия в конкурсе по формированию молодежного правительства

Это консультативный орган, функционирующий на общественных началах при кабинете министров региона. Претендентами могут стать граждане России от 18 до 30 лет, постоянно проживающие на территории республики. Об этом сообщают в профильном министерстве. Все желающие до 13 декабря могут подать заявки по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .