Сегодня в модельной библиотеке поселка Комсомольского начинает работу литературно-музыкальная гостиная «Хамдан дууган дулыя»

Это проект, который поможет изучить желающим историю создания, обучиться словам и узнать мелодии калмыцких народных песен. Тема первой встречи: калмыцкая народная песня "Эжин дун". На мероприятие приглашена и фольклорная группа "Алтн булг".

В связи с эпидемиологической ситуацией вечера будут проходить с соблюдением всех санитарных норм, поэтому количество мест для участников ограничено. Инициатива стала результатом совместной работы районного Центра культуры и досуга и храма книги.