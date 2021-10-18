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19 ноября, 11:34
НовостиКультура

Сегодня в модельной библиотеке поселка Комсомольского начинает работу литературно-музыкальная гостиная «Хамдан дууган дулыя»

Сегодня в модельной библиотеке поселка Комсомольского начинает работу литературно-музыкальная гостиная «Хамдан дууган дулыя»

Это проект, который поможет изучить желающим историю создания, обучиться словам и узнать мелодии калмыцких народных песен. Тема первой встречи: калмыцкая народная песня "Эжин дун". На мероприятие приглашена и фольклорная группа "Алтн булг".

В связи с эпидемиологической ситуацией вечера будут проходить с соблюдением всех санитарных норм, поэтому количество мест для участников ограничено. Инициатива стала результатом совместной работы районного Центра культуры и досуга и храма книги.

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