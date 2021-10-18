Сегодня в России День ракетных войск и артиллерии

Памятная дата установлена в знак признания заслуг военных специалистов. И еще это повод вспомнить о тех, кто приближал Великую Победу.

Именно 19 ноября в 1942 году под Сталинградом началась стратегическая операция «Уран», которая коренным образом переломила ход Великой Отечественной войны.

Калмыки воевали в рядах 62 и 64 армии в самом Сталинграде. Вот некоторые имена отличившихся земляков – снайпер, участник обороны дома Павлова - Гаря Хохолов, писатель Морхаджи Нармаев и многие другие.