Новости спорта

Спортсмены из Калмыкии завоевали призовые места в соревнованиях по греко-римской борьбе. Чемпионат, проходивший в городе Азов, собрал более 100 борцов со всех регионов ЮФО.



По итогам соревнований, калмыцкие атлеты получили 4 медали - две золотые и по одной серебряную и бронзовую. Благодаря этой победе они получили путевки на чемпионат России.