Обнаружено тело третьего туриста, унесённого течением реки Белой в Адыгее

В Белореченском районе республики обнаружено тело третьего туриста, которого унесло течением реки Белой. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС республики.

Напомним, трагедия произошла 8 мая нынешнего года. Двое туристов из Астраханской области отдыхали на берегу реки. Один зашел в воду, но его стало уносить сильным течением реки, его приятель пытался помочь, однако оказался в реке, схватившись за большой камень. Наш земляк Валентин Зимовцев бросился на помощь, но не удержался и оказался в воде. Всех мужчин унесло вниз по течению реки. 11 и 14 мая на берегу реки были найдены тела двух пропавших туристов из Астраханской области.

Больше 20 дней шли поисковые работы. Помощь спасателям оказывали сотрудники МВД по Республике Адыгея, добровольцы, всадники «Шыу хасэ», спасатели Краснодарского поисково-спасательного отряда. Применялись беспилотные авиационные системы.

Выражаем глубокие соболезнования семье Валентина Зимовцева. Наш земляк настоящий герой, не пожалевший собственной жизни, спасая чужую.