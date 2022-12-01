Сегодня жители Яшалтинского района смогут соприкоснуться с творчеством Владимира Высоцкого

Напомним, 25 января актеру театра и кино, уникальному поэту и автору прозаических произведений и сценариев исполнилось бы 85 лет.



К его юбилею в Яшалтинском доме культуры пройдет вечер памяти. Организаторами творческого мероприятия выступают участники художественной самодеятельности муниципалитета.