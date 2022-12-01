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27 января, 09:17
Новости

Сегодня жители Яшалтинского района смогут соприкоснуться с творчеством Владимира Высоцкого

Сегодня жители Яшалтинского района смогут соприкоснуться с творчеством Владимира Высоцкого

Напомним, 25 января актеру театра и кино, уникальному поэту и автору прозаических произведений и сценариев исполнилось бы 85 лет.

К его юбилею в Яшалтинском доме культуры пройдет вечер памяти. Организаторами творческого мероприятия выступают участники художественной самодеятельности муниципалитета.

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