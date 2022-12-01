Сегодня жители села Приютное смогут поклониться Матроне Московской

Это одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения имевшая дар чудотворения. Верующие считают, что она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами.



Приложиться к святыне жители райцентра смогут до 31 января. Напомню, реликвия находится в Калмыкии с 9 января, ковчег с мощами блаженной Матроны побывал во всех районах.