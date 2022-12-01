27 января, 19:15
 -5 °C
75,41
69,34
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 января, 09:38
Новости

Сегодня жители села Приютное смогут поклониться Матроне Московской

Сегодня жители села Приютное смогут поклониться Матроне Московской

Это одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения имевшая дар чудотворения. Верующие считают, что она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами.

Приложиться к святыне жители райцентра смогут до 31 января. Напомню, реликвия находится в Калмыкии с 9 января, ковчег с мощами блаженной Матроны побывал во всех районах.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия