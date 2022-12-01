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22 марта, 11:03
Новости

Сегодня жители республики всё ещё могут задать вопрос главе Минприроды Очиру Джамбинову

Сегодня жители республики всё ещё могут задать вопрос главе Минприроды Очиру Джамбинову

Мероприятие проводится в рамках проекта Общественной палаты Калмыкии "Час с министром". Напомним, такая модель взаимодействия власти с гражданским обществом задана Главой региона Бату Хасиковым на первом заседании Общественной палаты в обновленном составе.

Отметим, первый круглый стол состоится уже в эту пятницу.

Фото: kalmregion.ru

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