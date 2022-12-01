22 марта, 09:05
Вековой юбилей отметила элистинка Елена Бембетова
Смотрите наши видео на YouTube!
Персональное поздравление от Президента страны ей вручила заместитель министра социального развития, труда и занятости республики Ольга Горяева.
Персональное поздравление от Президента страны ей вручила заместитель министра социального развития, труда и занятости республики Ольга Горяева.
Елена Михайловна родилась в селе Червленное Волгоградской области. Во время войны копала окопы и танковые рвы, выносила с поля боя раненых солдат. Труженик тыла, ветеран труда РФ, для своего сына она стала музой.
Художник Борис Бембетов написал не один её портрет.
Фото: gorod-elista.ru