Сегодня на базе КалмГУ состоится мероприятие "Университет встречает весну"

Событие приурочено к празднику Навруз. Он связан с обновлением природы и наступлением Нового года. Название переводится с персидского, как "новый день" и символизирует начало новой жизни. Напомним, в опорном ВУЗе республики сегодня обучаются представители разных национальностей.



На встрече ребята расскажут об особенностях празднования этого дня.