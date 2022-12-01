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22 марта, 11:25
Новости

Сегодня на базе КалмГУ состоится мероприятие "Университет встречает весну"

Сегодня на базе КалмГУ состоится мероприятие "Университет встречает весну"

Событие приурочено к празднику Навруз. Он связан с обновлением природы и наступлением Нового года. Название переводится с персидского, как "новый день" и символизирует начало новой жизни. Напомним, в опорном ВУЗе республики сегодня обучаются представители разных национальностей.

На встрече ребята расскажут об особенностях празднования этого дня.

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