22 марта, 11:25
Сегодня на базе КалмГУ состоится мероприятие "Университет встречает весну"
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Событие приурочено к празднику Навруз. Он связан с обновлением природы и наступлением Нового года. Название переводится с персидского, как "новый день" и символизирует начало новой жизни. Напомним, в опорном ВУЗе республики сегодня обучаются представители разных национальностей.
Событие приурочено к празднику Навруз. Он связан с обновлением природы и наступлением Нового года. Название переводится с персидского, как "новый день" и символизирует начало новой жизни. Напомним, в опорном ВУЗе республики сегодня обучаются представители разных национальностей.
На встрече ребята расскажут об особенностях празднования этого дня.