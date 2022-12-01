Сегодня в Калмыкии стартует прием заявок на регистрацию в Тотальном диктанте

Это ежегодная просветительская акция, которая проводится активистами и волонтерами. В этом году она пройдет в 20-й раз. Цель ее – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет и хочет писать и говорить правильно. Проверить свои знания может каждый, ведь по структуре диктант не сложнее школьного.



Автором текста в этом году стал Василий Авченко. Специально для диктанта он написал рассказ о русском путешественнике. Чтобы все желающие смогли написать его от руки, в городах откроются специальные площадки. После прохождения отличники получат сертификат, подарки, кроме того, их пригласят проверить работы других участников вместе с преподавателями вузов. Отметим, сам диктант пройдет 8 апреля.