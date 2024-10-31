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3 ноября, 06:45
НовостиСобытиеРелигия

В Калмыкии прошло заседание Президиума Межрелигиозного совета

В Калмыкии прошло заседание Президиума Межрелигиозного совета

Оно было приурочено ко дню народного единства. Среди приглашённых представители органов государственной и муниципальной власти. В ходе встречи обсудили вопросы укрепления межнационального согласия и общественного единства в Республике. Поделились опытом сотрудничества религиозных организаций в области просвещения, культуры и благотворительности. Акцентировали внимание на совместных проектах, в реализации которых активное участие принимают как органы власти, так и общественные организации.

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